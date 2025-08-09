إعلان

محمد رمضان ينشر صورته مع لارا ترامب.. ويعلق: استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً

02:49 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان (4)
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان (3)
  • عرض 4 صورة
    محمد رمضان (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وعلق رمضان على الصورة، قائلا "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي".

وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

ورغم أنه لم يكشف أي تفاصيل إضافية عن اللقاء، إلا أنه نشر لاحقاً مقطع فيديو قصير برفقة لارا ترامب.

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لإلتقاط الصور التذكارية معه.

محمد رمضان دونالد ترامب نيويورك لارا ترامب إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري