كتب- هاني صابر:

نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

وعلق رمضان على الصورة، قائلا "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي".

وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

ورغم أنه لم يكشف أي تفاصيل إضافية عن اللقاء، إلا أنه نشر لاحقاً مقطع فيديو قصير برفقة لارا ترامب.

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لإلتقاط الصور التذكارية معه.