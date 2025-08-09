مي عمر تتألق بإطلالة جريئة بأحدث ظهور والجمهور يغازلها (صورة)

كتبت- نوران أسامة:



خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ضوء القمر، وأشجار النخيل، وأنا".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "على طول حلوة، الليل وسماه ونجومه ومي، قمر، وبعدين في حلاوتك دي، إيه الجمال ده، حلاوتك مفيش زيها، حلوة، ملكة، عسل أوي".



يُذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.