25 صورة.. رقص وأحضان ليلى زاهر وهشام جمال بحفل حسين الجسمي في الساحل

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد الحفل، حضور الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، واندمج الثنائي مع أغاني "الجسمي" بالرقص والغناء والأحضان.

وحرص "الجسمي" على تقديم التحية لهما، وغناء أغنية "فستانك الأبيض" التي غناها النجم الإماراتي لهما في حفل زفافهما.

وصعدت ليلى زاهر وهشام جمال إلى المسرح بعد طلب "الجسمي" منهما، ليقفا أمام الجمهور، ويغنيان معه أغنية "الفستان الأبيض"، وأمسك "هشام" بالمايك ليغني الأغنية بصوته وتفاعل الحضور معه.

أغنية "فستانك الأبيض" كتبها هشام جمال خصيصًا لـ ليلى بمناسبة زفافهما، وأداها حسين الجسمي بصوته.