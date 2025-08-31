طقوس مسيحية وهندوسية.. مينا مسعود يحتفل بزفافه على إميلي شاه

كتبت- منال الجيوشي

احتفل النجم الشاب مينا مسعود، بزفافه على الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه، في أجواء مميزة

وتداولت عدد من المواقع العالمية صور حفل الزفاف الذي أقيم على الطريقة الهندية، كما حرص مينا مسعود على مزج الاحتفال بالطريقة المصرية، وسط طقوس دينية مسيحية

وكان مينا مسعود، قد احتفل بخطبته على إميلي شاه العام الماضي، بعد قصة حب جمعتهما

يذكر أن آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق