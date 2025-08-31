إعلان

عمرو دياب يشارك جمهوره صورًا من حفله الأخير في بيروت

07:30 م الأحد 31 أغسطس 2025
    حفل عمرو دياب في بيروت
    حفل عمرو دياب في بيروت (9)
    حفل عمرو دياب في بيروت (8)
    حفل عمرو دياب في بيروت (7)
    عمرو دياب
    حفل عمرو دياب في بيروت (5)
    حفل عمرو دياب في بيروت (4)
    حفل عمرو دياب في بيروت (3)
    حفل عمرو دياب
    حفل عمرو دياب في بيروت (16)
    حفل عمرو دياب في بيروت (15)
    حفل عمرو دياب في بيروت (14)
    حفل عمرو دياب في بيروت (13)
    حفل عمرو دياب في بيروت (12)
    حفل عمرو دياب في بيروت (11)
    حفل عمرو دياب في بيروت (10)
    حفل عمرو دياب في بيروت (2)
    حفل عمرو دياب في بيروت (6)
    حفل عمرو دياب (2)
كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره مجموعة صور جديدة من حفله الأخير، الذي أقيم مساء السبت 30 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر "الهضبة" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين أشادوا بأجواء الحفل وحضور دياب المميز على المسرح.

وكان رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام قد استقبل النجم الكبير عمرو دياب في منزله ببيروت قبل ساعات من الحفل، حيث أعرب عن تقديره الكبير له، مشيدًا بتأثيره الإيجابي على الجمهور اللبناني والعربي.

من جانبه، عبر عمرو دياب عن سعادته البالغة بزيارته مجددًا للبنان، مؤكدًا أن بيروت ما زالت تحتل مكانة خاصة في قلبه، وأن الجمهور اللبناني له معزة كبيرة لديه.

عمرو دياب حفل عمرو دياب إنستجرام عمرو دياب رئيس الوزراء اللبناني
