منة فضالي تشكر جمهورها بعد عرض أولى حلقات "أزمة ثقة"

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة شكر لجمهورها، بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد "أزمة ثقة" الذي يُعرض على شبكة قنوات ON ومنصة WATCH IT.

ونشرت منة صورة من شخصيتها في العمل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا لكل الناس اللي باركتلي على المسلسل، سعيدة جدا بردود الفعل، ألف شكر ويا رب دايما أكون قد حبكم ودعمكم ليا".

وتدور صراعات المسلسل الرئيسية بين شخصية "رمزي" التي يجسدها هاني عادل، و"علا" التي تقدمها نجلاء بدر، كما يشارك في البطولة كل من: ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، ومنة فضالي.

العمل من إخراج وائل فهمي عبدالحميد، تأليف أحمد صبحي، وإنتاج رشا عصفور وشركة "توجيذر".

