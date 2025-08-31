إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

توانا الجوهري

نشرت الممثلة الشابة توانا الجوهري ابنة الفنانة رانيا منصور مجموعة صور جديدة من عطلتها عبر خاصية الاستوري على انستجرام. ظهرت توانا وهي تستمتع بوقتها على أحد الشواطئ.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صور جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها وهي تتجول في شارع المعز.

سعد الصغير

نشر المطرب سعد الصغير صورة عبر حسابه انستجرام، ظهر خلالها وهو يؤدي مناسك العمرة.

سيرين عبد النور

نشرت سيرين عبد النور صورة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة مع اولادها.

محمد نور

نشر الفنان محمد نور صور خلال استمتاعه بعطلته الصيفية مع عائلته ، وظهر وهو يلتقط صور تذكارية مع أولاده وزوجته.

منة فضالي

نشرت منة فضالي صورة جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة وهي تداعب كلبها.

ميرهان حسين

تواصل الفنانة ميرهان حسين الاستمتاع بعطلتها الصيفية ونشرت صور ظهرت خلالها على البحر.

نانسي عجرم

خضعت الفنانة نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

هشام ماجد

خضع الفنان هشام ماجد لجلسة تصوير نشر صورها عبر حسابه انستجرام، وكانت الجلسة باللونين الأبيض والأسود.

وئام مجدي

نشرت الفناناة وئام مجدي صور من كواليس فيلم "ماما وبابا" الذي يعرض حاليا في السينمتا، وظهرت في الصور مع بطل الفيلم محمد عبد الرحمن.