بالصور- إنجي علاء تنشر جلسة تصوير جديدة على البحر

كتب- مروان الطيب:

تواصل السيناريست إنجي علاء الاستمتاع باخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت إنجي بإطلالة صيفية أنيقة على البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "قمر، جميلة، يسعد عيونك، زي القمر، منورة الدنيا كلها، المبدعة، أحلوينا".

وكانت اخر مشاركات السيناريست إنجي علاء بكتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25"عام 2021 بطولة الفنان يوسف الشريف.

