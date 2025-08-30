بالصور- إنجي علاء تنشر جلسة تصوير جديدة على البحر
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتب- مروان الطيب:
تواصل السيناريست إنجي علاء الاستمتاع باخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.
وظهرت إنجي بإطلالة صيفية أنيقة على البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وجاءت التعليقات: "قمر، جميلة، يسعد عيونك، زي القمر، منورة الدنيا كلها، المبدعة، أحلوينا".
وكانت اخر مشاركات السيناريست إنجي علاء بكتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25"عام 2021 بطولة الفنان يوسف الشريف.
اقرأ أيضا:
بالصور- استعدادات مينا مسعود وإميلي شاه لحفل الزفاف
سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: "ادعيلي واخلع الباروكة"
فيديو قد يعجبك: