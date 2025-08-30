إعلان

بالصور- إنجي علاء تنشر جلسة تصوير جديدة على البحر

08:52 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إنجي علاء تخطف الأنظار من أحدث ظهور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل السيناريست إنجي علاء الاستمتاع باخر أيام الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت إنجي بإطلالة صيفية أنيقة على البحر، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت التعليقات: "قمر، جميلة، يسعد عيونك، زي القمر، منورة الدنيا كلها، المبدعة، أحلوينا".

وكانت اخر مشاركات السيناريست إنجي علاء بكتابة سيناريو مسلسل "كوفيد 25"عام 2021 بطولة الفنان يوسف الشريف.

اقرأ أيضا:

بالصور- استعدادات مينا مسعود وإميلي شاه لحفل الزفاف

سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: "ادعيلي واخلع الباروكة"

إنجي علاء نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر