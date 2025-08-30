ملك تهنئ شقيقتها ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها: توأم روحي (صور)

كتبت- منى الموجي:

هنأت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر شقيقتها الممثلة ليلى أحمد زاهر، بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت الجمهور ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات مختلفة تجمعهما من أكثر من مناسبة.

وعلقت ملك "صحيح مليانة الدنيا أحضان بس أنت مش أي مكان أنت بالنسبالي أمان، عيد ميلاد سعيد لأختي وتوأم روحي، ملاذي الآمن، وصديقتي المُفضلة للأبد، لست أختي فقط... بل عالمي كله. رابطنا شيء لا توصفه الكلمات، إنه أقوى من أي شيء آخر في هذه الحياة... ليس مجرد أخوات، ولا مجرد صديقات مُقربات، إنه أعمق من كل ذلك".

وتابعت "بالنظر إلى صورنا، أدركت أننا مررنا بكل شيء معًا. لم تمر إحدانا بشيء جيد أو سيء دون أن تكون الأخرى حاضرة، صامدة بجانبها. من سنوات الروضة إلى أيام الدراسة، ندرس جنبًا إلى جنب، نقضي الوقت مع نفس الأصدقاء، نرتدي نفس الملابس، نتشارك نفس الضحكات والدموع. لقد مررنا بالجامعة والتخرج معًا، نجحنا معًا، كبرنا معًا. رأيتك تمشين في الممر ودموع الفرح في عيني، لأنه على الرغم من أنكِ كنتِ تغادرين لبدء فصل جديد، إلا أنني كنت أسعد أخت على قيد الحياة. وأنا أعلم أن كل خطوة تأتي بعد ذلك، حتى لو لم نعد تحت سقف واحد، فإننا سنظل نسير فيها معًا".

وأضافت ملك "بالنسبة لي، لطالما كنتِ أكثر من مجرد أخت، أنتِ ابنتي، فرحتي، وأكبر نعمة لي. أنا فخورة بكِ دائمًا، وأشجعك دائمًا، وأقف بجانبك في كل خطوة من رحلتك. أنتِ أكثر شخص أحبه، وأحتفل بكِ أكثر من نفسي، وسأظل ممتنة لله دائمًا على إدخالك إلى حياتي".

واختتمت "أفتقدك في كل لحظة، لكن لا شيء يسعدني أكثر من رؤيتك مع من تحبين، تعيشين الحياة التي تستحقينها، وتحققين كل ما يتمناه قلبك. وأعلم أن هذه مجرد البداية، أنتِ كل شيء بالنسبة لي، عيد ميلاد سعيد يا أختي، يا ابنتي، يا قلبي.. أنا مش عايز غيرك دائما وأبدا".

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ويُعرض لها حاليا مسلسل أزمة ثقة، كما تطل ليلى على الجمهور من خلال حكاية هند ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.