كتبت- منى الموجي:

أشعل الفنان محمد رمضان، حفله ضمن فعاليات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في الساحل الشمالي، والذي أقيم مساء أمس الجمعة 29 أغسطس، وسط حضور جماهيري كبير.



وقدم محمد رمضان عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، بينها: إنساي، إيه يا قلبي، نمبر وان، ثابت، قطتي مبتخربش، يا حبيبي، رايحين نسهر، مفيش طبطبة، كما قدم محمد رمضان لأول مرة أغنية جديدة من المقرر طرحها في الفترة المقبلة.

وظهر محمد رمضان في الحفل بأكثر من إطلالة، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان مراسي "ليالي مراسي".

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، يتضمن برنامجه عددًا من الحفلات التي يحييها نجوم الغناء في الوطن العربي، وأبرزهم: بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني.