ياسمين رئيس: دينا الشربيني مبتردش على الإشاعات وهذه قصة غنائها مع روبي

03:33 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    دينا الشربيني وياسمين رئيس
    دينا الشربيني وياسمين رئيس
    دينا الشربيني ومحمد أسامة وياسمين رئيس
    ياسمين رئيس رفقة دينا الشربيني
    ياسمين رئيس ودينا الشربيني
    ياسمين رئيس ودينا الشربيني
    ياسمين رئيس ودينا الشربيني
    ياسمين رئيس ودين الشربيني ومحمد أسامة
    دينا الشربيني (1)
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني (4)
    دينا الشربيني
    دينا الشربيني وروبي (23)
    دينا الشربيني وروبي (18)
    دينا الشربيني وروبي (25)
    ياسمين رئيس
    ياسمين رئيس
    ياسمين رئيس بفستان قصير
    ياسمين رئيس بملابس شتوية
كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي على نجوم إف إم، وتحدثت عن أحدث مشاريعها الفنية فيلم "ماما وبابا"، كما كشفت عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي تخص حياتها الشخصية.

وقال ياسمين "بطلت أتضايق. دينا الشربيني أختي، اكتر واحدة بيطلع عليها إشاعات وأنا اتعلمت الصبر وطولة البال منها، وإني ما أردش، شايفة دينا الدنيا مقلوبة عليها أد إيه إشاعات ومبتردش".

وتعليقا على ما تردد بشأن أن دينا غنت مع الفنانة روبي في حفلها بالساحل الشمالي أغنية "قلبي بلاستيك" قاصدة بها أحد النجوم الذي كان ضمن الحضور، أوضحت ياسمين "يا جماعة حتى وإحنا قاعدين في البيت ومع روبي، دينا بتغني الأغنية دي، بيقرفونا بيها هما الاتنين، وهي واحدة محبة للحياة".

وتابعت "الأغنية من يوم ما طلعت غالبا دينا كان نفسها هي تغنيها، وروبي عشان حبيبتها بتجبر بخاطرها، ومستحيل روبي تغنيها في مرة ودينا مش هتطلع تغنيها معاها، فاعملوا حسابكم على كده، وإحنا مش بنرد لا بالنفي ولا بالإيجاب".

جدير بالذكر أن ياسمين رئيس احتفلت مؤخرًا بطرح فيلمها "ماما وبابا"، ويشاركها البطولة محمد عبدالرحمن، وئام مجدي، محمد المحمدي، إخراج أحمد القيعي.

