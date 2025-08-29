القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من الساحل الشمالي، ظهر خلالها الطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، في حفل عشاء على شرفه.

وعلقت إلهام "شكرا لأجمل دعوة عشاء من حافظ وزينب بالساحل الشمالي على شرف د.مجدي يعقوب الطبيب المصري العالمي والإنسان العظيم الراقي المحترم والعالم الجليل، بحضور كبار الشخصيات من الوزراء والوزيرات، والشخصيات العامة والأطباء والفنانين".

وتابعت "شرفتنا د. مجدي بلقائك واستمتعنا بحوار العقل والعلم والإنسانية، شكرا لوجودك في حياتنا.. شرفت اسم مصر في كل مكان في العالم.. نفتخر بك جميعا كطبيب عالمي وإنسان مصري أصيل.. ربنا يعطيك الصحة ويبارك لك في كل خطوة.. وبفتخر إني مصرية من بلد عظيمة أنجبت د.مجدي يعقوب.. تحيا مصر".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين أطلت كضيفة شرف على الجمهور في فيلم "ريستارت" المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، إخراج سارة وفيق.