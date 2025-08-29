كتبت- منى الموجي:

تصدّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، قائمة مجلة Boxing News كأقوى شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة للعام الثاني على التوالي، في تقدير عالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية.

وقاد آل الشيخ خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً في مشهد الملاكمة الدولية عبر استقطاب أقوى النزالات العالمية إلى الرياض، مقدماً للجماهير مواجهات تاريخية جمعت أبرز الأبطال وصنّاع القرار.

وبحسب المجلة، أعاد المستشار تركي آل الشيخ إطلاق مجلة The Ring بروح جديدة، ونجح في إعادة هيكلة نظام تسعير منصة البث العالمية DAZN لتلبية متطلبات الجماهير، إضافة إلى تحقيق إنجاز استثنائي بجمع قطبي الترويج إيدي هيرن وفرانك وارن في تعاون طالما عُدّ مستحيلاً.

يذكر أن القائمة، احتوت على عدة أسماء مهمة في عالم الملاكمة، منها: مروج الملاكمة البريطاني فرانك وارن الذي جاء في المركز الثاني، ومنافسه ايدي هرنفي المركز الثالث، ونظيرهم الأمريكي بوب آروم في المركز الرابع، بينما جاء في المركز الخامس الملاكم المكسيكي كانيلو الفاريز الذي يخوض نزالاً مهماً في سبتمبر المقبل أمام الأمريكي ترنس كروفورد في مواجهة ستكون حديث العالم.



