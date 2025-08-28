بالصور.. استعدادات حفل زفاف النجم مينا مسعود وإميلي شاه

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم العالمي مينا مسعود وخطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه استعدادتهما لحفل زفافهما المقرر إقامته في إيطاليا نهاية الأسبوع المقبل.

ونشرت إميلي شاه مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وظهرت خلاله مع مينا مسعود على متن إحدى الطائرات وارتدي مينا تي شيرت كتب عليه: "العريس".

ووفقًا لموقع "Us Weekly" يتضمن الزفاف الاحتفال لمدة ثلاثة أيام، إذ سيقام حفلين منفصلين، حفل هندوسي مخصص لعائلة العروس إميلي شاه، وحفل زفاف مسيحي قبطي خاص بعائلة العريس مينا مسعود في اليوم الثاني، أما عن اليوم الثالث سيكون خاصًا بالاحتفال مع العائلة والأصدقاء.

وعرض للنجم مينا مسعود في السينمات مؤخرا فيلم "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، كما تعاقد "مينا مسعود" خلال الفترة الماضية على عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، مينا مسعود ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

اقرأ أيضا:

سما المصري: "عروض الزواج زادت أوي بعد الحجاب"

صوت هند رجب يهز مهرجان فينسيا الدولي بدعم من براد بيت