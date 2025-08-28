جيهان الشماشرجي ضيفة صاحبة السعادة مع إسعاد يونس في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة جيهان الشماشرجي ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "دي ام سي".

نشرت قناة "دي ام سي"، برومو الحلقة، عبر الصفحة الرسمية بموقع "انستجرام"، وكتبت: "انتظروا النجمة الجميلة جيهان الشماشرجي في ضيافة صاحبة السعادة.. يوم الأحد الساعة 10 مساءً".

ومن المقرر أن تفتح جيهان الشماشرجي قلبها وتكشف أسرار دخولها مجال الفن والتمثيل، وعلاقتها باسرتها.

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا" يلتقطون صورًا تذكارية من العرض الخاص

بالصور.. أول ظهور لـ ياسمين رئيس وزوجها بعد شائعة انفصالهما