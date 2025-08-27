إعلان

"بقميص الأهلي".. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده ابنه ياسين

07:09 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

احمد صلاح السعدني وابنه ياسين اثناء متابعة مباراة

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد صلاح السعدني التهنئة إلى ابنه ياسين بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحتفل بيه اليوم الأربعاء.

ونشر أحمد السعدني صورًا مع ابنه، أحدها أثناء مشاهدة مباراة للأهلي من داخل الاستاد، والتي تفاعل معها نجوم الفن، أبرزهم الفنانة غادة عادل، الفنانة مايان السيد، الفنانة ياسمين جمال، الفنان أحمد رزق، الفنان محمد إمام.

يُذكر أن أحمد السعدني شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "لام شمسية"، بطولة أمينة خليل، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب – سعدي وجوهر).

احمد صلاح السعدني وابنه ياسين

