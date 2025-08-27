محمود ياسين عن "طفلة الشيبسي": " نفسي القصة تتقفل حلو من غير ما نشوها"

كتب - معتز عباس:

انتقد الفنان محمود ياسين جونيور، استغلال بعض الصفحات تريند الطفلة "هايدي" المعروفة حاليا باسم "طفلة كيس الشيبسي".

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نفسي الناس متستغلش البنت بتاعت الشيبسي ويحاولو يخرجه منها بأي تريند و تبدا الناس تزهق منها و تغلط فيها".

وأضاف: "نفسي القصة تتقفل حلو من غير ما نشوها زي ما بنشوه كل حاجه حلوة".

ومن جانبه رد عليه المخرج كريم العدل: "ده لسة شركة شيبسي هتبعت لها ٥ كراتين و هتكتب المصنع بإسمها".

وشارك محمود ياسين في مسلسل "220 يوم"، بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، على الطيب، لينا صوفيا، إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر.

اقرأ أيضا..

ياسر جلال ينشر صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"

سامح حسين يعلن تعرضه لوعكة صحية: "ما أضعف الإنسان"