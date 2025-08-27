ليلى زاهر تكشف تفاصيل بطلة عملها الجديد

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن ملامح بطلة مسلسلها الجديد، ونشرت صورة لها تجمعها بها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي (هند) البطلة اللي أنا بعمل شخصيتها وبنحكي حكايتها الصعبة جدًا والمؤلمة جدًا".

وأضافت ليلى: "هند مرت بتجربة مش سهل إن أي حد يخرج منها بخير، لكنها عدّت وركزت في اللي بتحبه، وحولت معاناتها لقصة مسلسل أنا محظوظة إني بعمله علشان يكون قصة نساعد بيها بنات تانية".

واختتمت: "أنا آسفة إنك مريتي بالوجع ده، وفخورة بيكي أوي إنك عديتيه، ويارب حياتك كلها تبقى فرح وسعادة ونجاحات زي ما تستحقي، متحمسة قوي تشوفوا قصة (هند) ويا رب تعجبكم".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

