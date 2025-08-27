كتب-مصطفى حمزة:

تعرض الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي، لانتقادات عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع موسيقي نشيد حماسي لفرقة تدعم الحوثيين، قدمه في إحدى حفلاته بطريقة الريمكس.

ونشر حسن الشافعي، مقطع فيديو وصور له من الحفل، في صفحاته بمواقع فيسبوك، و "إنستجرام"، وهو يقدم ريمكس موسيقي، واستغل به مقطع من نشيد شهير سبق وقدمته فرقة "أنصار الله" الحوثية.

وجاءت التعليقات الغاضبة، على صفحات حسن الشافعي، كالتالي: "حسن الشافعي اتجنن وبيروج لأنشودة حوثية كلماتها بتقول "اجعلوها حرب كبرى عالمية"، و "الترويج لجماعة إرهابية فجرت وقتلت الناس في اليمن وحبست موظفي الأمم المتحدة وأبرياء من المجتمع المدني وتعيش فقط على الحروب والدمار … عيب عيب يا حسن الشافعي".

وعلق آخرين: "هذا ترويج للإرهاب يا سيادة الموسيقار"، و"إنتوا عارفين معنى الكلمات لمن و متى؟"، في حين رد آخر: "مافيش أكثر إرهاب من الإرهاب الصهيوني ع اخواننا بغزة".

وتقول كلمات نشيد "ما نبالي ما نبالي" التي كتبها الشاعر عبدالمحسن النمري، وقدمتها فرقة أنصار الله": "مانبالي مانبالي، واجعلوها حرب كبرى عالمية، حن قلبي للجرامل والأوالي، والله إن العيش ذا يحرم عليا".

وطرح الموزع والمنتج الموسيقي حسن الشافعي، الشهر الماضي، بالتعاون مع المطرب أحمد سعد، أغنية بعنوان "يا من هواه".

حسن الشافعي في الحفل

نشيد مانبالي