كريم فهمي يشارك جمهوره صورتين برفقة زوجته وصبا مبارك

12:25 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

كريم فهمي وزوجته والفنانة صبا مبارك

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورتين إحداهما جمعته بزوجته دانيا البناوي، والأخرى مع الفنانة صبا مبارك.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "أنا لسه ما تخطيت فارس وليل"، و"الحلوين"، "الحبايب يارب دايمًا متجمعين.

يُذكر أن كريم فهمي شارك في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، والعمل من إنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

كريم فهمي صبا مبارك زوجة كريم فهمي
