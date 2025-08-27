كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المنتج طارق صيام، صباح اليوم الأربعاء، بعد مشوار فني حافل، إذ تولى إنتاج مجموعة من أبرز الأفلام و المسلسلات.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على المنتج الراحل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

من هو ؟

- والده المنتج الراحل سعد صيام "صاحب شركة صيام للإنتاج الفني".

- أسس المنتج الراحل طارق صيام، في أواخر التسعينات شركة "عرب سكرين".

- شارك مع المنتج مجدي الهواري، في إنتاج أفلام عديدة، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، عيال حبيبة، حريم كريم، علي يا ويكا.

- أنتج مسلسلات عديدة، منها سوق الخضار، المصراوية، أزهار، الباطنية، كليوباترا، العار، كيد النسا، دلع بنات، حالة عشق، أزمة نسب.

- تولى في أبريل 2018 منصب رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، لما له من خبرة طويلة فى مجال الإعلام والإنتاج.