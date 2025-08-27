إعلان

"الباشا تلميذ" و"العار" من أبرز أعماله.. معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام

11:34 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

المنتج الراحل طارق صيام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المنتج طارق صيام، صباح اليوم الأربعاء، بعد مشوار فني حافل، إذ تولى إنتاج مجموعة من أبرز الأفلام و المسلسلات.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على المنتج الراحل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء.

من هو ؟

- والده المنتج الراحل سعد صيام "صاحب شركة صيام للإنتاج الفني".

- أسس المنتج الراحل طارق صيام، في أواخر التسعينات شركة "عرب سكرين".

- شارك مع المنتج مجدي الهواري، في إنتاج أفلام عديدة، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، عيال حبيبة، حريم كريم، علي يا ويكا.

- أنتج مسلسلات عديدة، منها سوق الخضار، المصراوية، أزهار، الباطنية، كليوباترا، العار، كيد النسا، دلع بنات، حالة عشق، أزمة نسب.

- تولى في أبريل 2018 منصب رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، لما له من خبرة طويلة فى مجال الإعلام والإنتاج.

المنتج الراحل طارق صيام طارق صيام وفاة طارق صيام جنازة طارق صيام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر