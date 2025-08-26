بعد هدية الساعة الثمينة.. مي عمر توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد سامي

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي عبر حسابها على انستجرام.

نشرت مي عمر عدد من الصور التي جمعتهما سويا بالعديد من المناسبات وكتبت: "إلى الرجل الذي يجعل قلبي يبتسم كل يوم، عيد ميلاد سعيد حبيبي، أنت مكاني الأمن و قوتي للأبد".

فاجأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلاده، إذ أهدته ساعة فاخرة من دار Patek Philippe السويسرية.

ونشر سامي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو للهدية، التي بلغ ثمنها نحو 68 ألف و900 جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري، معلقًا: "شكرًا لكِ على هدية عيد الميلاد الجميلة".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

