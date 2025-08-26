إعلان

الفنانة إيمان رجائي تعلن طلاقها

08:28 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ايمان رجائي
  • عرض 6 صورة
    إيمان من الملك لير
  • عرض 6 صورة
    ايمان رجائي من الملك لير
  • عرض 6 صورة
    إيمان
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ايمان رجائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة إيمان رجائي خبر طلاقها من زوجها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وكتبت إيمان:"الحمد لله الذي يأتي دائما بكل الخير، تم الانفصال بيني وبين أبو ولادي الحمد لله".

يذكر أن اخر مشاركات الفنانة إيمان رجائي بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

الفنانة إيمان رجائي

اقرأ أيضا:

"شالوا العداد وطلبوا 20 ألف جنيه".. توفيق عبدالحميد: في سن الـ 70 وهسرق ميه؟

شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه بيانًا باسم العائلة



إيمان رجائي طلاق إيمان رجائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)
البكالوريا المصرية تنطلق 2025.. ووزير التعليم: نقلة جديدة للمرحلة الثانوية
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان