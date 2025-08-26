"نورتي مصر".. نبيلة عبيد توجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها من ألمانيا

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة نبيلة عبيد الاطمئنان على النجمة أنغام فور عودتها إلى مصر بعد نجاح عمليتها الجراحية في ألمانيا.

نشرت نبيلة عبيد صورة لأحدث ظهور للنجمة أنغام عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "ألف حمد الله على سلامتك، نورتي مصر ونورتي بيتك حبيبتي".

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية كبيرة خارج البلاد.

وبدأت الفنانة نبيلة عبيد مؤخرا تصوير مسلسلها الجديد "جذوة" الذي يعد بمثابة عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات، ويشارك ببطولة المسلسل كل من حورية فرغلي، نرمين ماهر، طارق النهري، إلى جنب عدد من النجوم السعوديين هم ليلى السمان، علي السبع، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات نبيلة عبيد الفنية بمسلسل "سكر زيادة" عام 2020.

