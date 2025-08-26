إعلان

هدية بملايين الجنيهات.. مي عمر تفاجئ محمد سامي في عيد ميلاده بساعة فاخرة

04:57 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ما أحلاكم.. أحدث ظهور لمحمد سامي بصحبة زوجته مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي في الرياض
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي يستمتعان بوقتها في إيطاليا
  • عرض 25 صورة
    محمد سامي رفقة زوجته مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي (2)
  • عرض 25 صورة
    المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    محمد سامي يقبل رأس زوجته مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي من أحد المناسبات
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي من حفل جوي أوورد
  • عرض 25 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر
  • عرض 25 صورة
    المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي
  • عرض 25 صورة
    سيلفي مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر ومحمد سامي وجوني ديب
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريم سامي والفنانة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي مع مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر وزوجها محمد سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    مي عمر والهام شاهين والمخرج محمد سامي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

فاجأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بهدية ثمينة بمناسبة عيد ميلاده، إذ أهدته ساعة فاخرة من دار Patek Philippe السويسرية.

ونشر سامي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو للهدية، التي بلغ ثمنها نحو 68 ألف و900 جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 4 ملايين و500 ألف جنيه مصري، معلقًا: "شكرًا لكِ على هدية عيد الميلاد الجميلة".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

محمد سامي... 11

اقرأ أيضًا:

طليقة الإعلامي عاطف كامل تكشف سبب وفاته: "أزمة قلبية بعد حكم قضائي"

بفستان جريء.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس رحلته من بيروت إلى مراسي

"شالوا العداد وطلبوا 20 ألف جنيه".. توفيق عبدالحميد: في سن الـ 70 وهسرق ميه؟

إلهام شاهين على البحر وبسمة بوسيل بغطاء الرأس.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

بعد مرور أربعين يوما على وفاتها.. هند صبري تودع والدتها بالدعاء

الفنانة مي عمر مي عمر تفاجئ محمد سامي المخرج محمد سامي عيد ميلاد محمد سامي مي عمر تهدي زوجها ساعة ثمينة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)
البكالوريا المصرية تنطلق 2025.. ووزير التعليم: نقلة جديدة للمرحلة الثانوية
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان