ولاء الشريف بإطلالة صيفية أنيقة.. والجمهور: "البساطة تكسب"

03:59 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ولاء الشريف متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ولاء" بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت "توب" باللون البني مع جيب طويلة مفتوحة من الجنب.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "البساطة تكسب"، "لولو الجميلة"، "ولا غلطة فيكي"، "الحلاوة والجمال".

يذكر أن الفنانة ولاء الشريف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "فات الميعاد".

والمسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، ولاء الشريف، محمد السويس

ميرنا جميل ضيفة معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي".. غدًا

توفيق عبدالحميد يكشف تطور جديد في أزمة شقته المغلقة بالإسكندرية

تركي آل الشيخ يشارك مقطع فيديو من كواليس فيلم "The Seven Dogs"

