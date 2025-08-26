بعد مرور أربعين يوما على وفاتها.. هند صبري تحيي ذكرى والدتها

كتبت- نوران أسامة:

رثت الفنانة التونسية هند صبري والدتها، السيدة دالندة الكلاعي، التي رحلت عن عالمنا قبل أسابيع بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت هند عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" صورة أرشيفية تجمعها بوالدتها، وعلّقت قائلة: "أربعون يوما على أصعب فراق.. اللهم يمّن كتابها ويسّر حسابها، وثقّل بالحسنات ميزانها، وثبّت على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنات. أسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدتي العطرة".

وتلقت هند صبري العديد من رسائل المواساة من نجوم الفن، وكتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "ربنا يرحمها ويصبرك"، فيما علّقت الفنانة أيتن عامر: "ربنا يصبرك ويرحمها ويغفر لها يا رب"، كما كتبت أخرى: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة."

يُذكر أن آخر أعمال هند صبري كان مسلسل "البحث عن علا 2"، تأليف غادة عبدالعال، هنا محمود، سيف عمر، زيزيت سعيد، وهشام حمزة، وبطولة ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، ياسمينا العبد، وطارق الإبياري، ومن إنتاج شركة SALAM Prod بالتعاون مع Partner Pro.

