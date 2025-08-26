إعلان

طليقة الإعلامي عاطف كامل تكشف سبب وفاته: "أزمة قلبية بعد حكم قضائي"

12:41 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الإعلامي عاطف كامل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منى ريمون، طليقة الإعلامي الراحل عاطف كامل، تفاصيل عن سبب وفاته، مؤكدة أن علاقتهما بعد الانفصال كانت قائمة على الود والاحترام.

وقالت منى عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لتوضيح الأمور.. عاطف كامل كان مريض قلب، وقد توفي متأثرًا بأزمة قلبية بعد صدور حكم في قضية رفعتها عليه طليقته من الزواج الثاني".

وأضافت: "أنا انفصلت عن أبو أولادي منذ عام 2009، وسافرت إلى أمريكا بالأولاد، ومنذ ذلك الوقت كانت علاقتنا قائمة على كل احترام وتقدير، ولم يكن بيننا أي قضايا. ربنا يرحمه ويعزينا".

ورحل الإعلامي عاطف كامل عن عالمنا أمس بعد مسيرة طويلة في العمل التلفزيوني داخل ماسبيرو، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

download

اقرأ أيضًا:

إلهام شاهين على البحر وبسمة بوسيل بغطاء الرأس.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

حميد الشاعري لـ أنغام بعد وصولها مصر: مليون حمد لله على السلامة

"شالوا العداد وطلبوا 20 ألف جنيه".. توفيق عبدالحميد: في سن الـ 70 وهسرق ميه؟

عاطف كامل منى ريمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها