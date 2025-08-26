طليقة الإعلامي عاطف كامل تكشف سبب وفاته: "أزمة قلبية بعد حكم قضائي"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت منى ريمون، طليقة الإعلامي الراحل عاطف كامل، تفاصيل عن سبب وفاته، مؤكدة أن علاقتهما بعد الانفصال كانت قائمة على الود والاحترام.

وقالت منى عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لتوضيح الأمور.. عاطف كامل كان مريض قلب، وقد توفي متأثرًا بأزمة قلبية بعد صدور حكم في قضية رفعتها عليه طليقته من الزواج الثاني".

وأضافت: "أنا انفصلت عن أبو أولادي منذ عام 2009، وسافرت إلى أمريكا بالأولاد، ومنذ ذلك الوقت كانت علاقتنا قائمة على كل احترام وتقدير، ولم يكن بيننا أي قضايا. ربنا يرحمه ويعزينا".

ورحل الإعلامي عاطف كامل عن عالمنا أمس بعد مسيرة طويلة في العمل التلفزيوني داخل ماسبيرو، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

