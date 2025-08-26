شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه بيانًا باسم العائلة

كتبت- سهيلة أسامة:

أصدر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، طالب خلاله وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الترويج للشائعات.

وكتب محمد عبد الوهاب: "بيان هام باسم العائلة: نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة أو الانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف، أو من أي وسيلة".

وتابع: "نحتفظ بحقنا في الرد القانوني، ونترفع عن الرد على مثل هذه الترهات والمهاترات التي طالما أهدرت وقت المتابعين والجمهور، حتى لم تسلم منها ساحات القضاء".

وأضاف ساخرًا: "درجة تجعل الفرخة تشك أن أصلها كتكوت، وتقنعك أن الشمس تشرق من المغرب، وأنه في حروب كونية تُحدث فقط لمنع شخصين من أن يكونوا مع بعض. أنا مليش في الإنجليزي ولا بحب المبالغة في استخدامه، لكن بلغة من أسماهم minerar water.. أولاد سلطح باشا".

وكان شقيق شيرين قد كتب سابقا: "عندي سؤال للمحامي إنت لسه في آخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولى على كل ممتلاكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع إنك عارف الحقيقة كويس دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل إنت مصدق نفسك".

كما حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تعليق صوتي محاميها السابق ياسر قنطوش من التحدث باسمها، بعد إعلانه استثغاثتها من وجود شخص ما وعودته لها في بيان رسمي.

وقالت شيرين في تسجيل صوتي: "من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل ان حضرتك مش المحامي بتاعي ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة او وحشة او هزار او نكته او أي حادة هتتحاسب عليك ، وفيه بيان هينزل الناس كلها هتعرفه ممنوع خلاص تعملي بقى بكرة مؤتمر صحفي وتتكلم عن شيرين أي حاجة هتتحاسب عليها".

