بإطلالة جريئة وجذابة.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة عائشة بن أحمد الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت عائشة بإطلالة كاجوال جريئة وجذابة، خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "القمر، ما هذا الجمال، أحلى قمر وعسل قوي، بنت بلدي، الملكة، ما شاء الله قمر، إنسانة راقية ومتواضعة، القمر بزيادة الجميلة الرايقة".

وكانت آخر مشاركات عائشة بن أحمد في الدراما التليفزيونية بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "ريتسا" عام 2021 وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

