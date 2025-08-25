ياسمين رئيس تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تعرضها لأزمة صحية، ونشرت صورة عبر خاصية القصص القصيرة على "انستجرام".

ظهرت ياسمين في الصورة وهي على أحد الأسرة تتلقى العلاج، بعد وضع كانيولا في يدها.

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين رئيس عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "ماما وبابا" ويشاركها البطولة الفنان محمد عبدالرحمن ومن المقرر عرضه بالسينمات نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكانت آخر مشاركات ياسمين رئيس في الدراما التليفزيونية بمسلسل "جودر ج2" بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن ياسمين رئيس تشارك بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

