محمود سعد عن أنغام: لم تُجري 3 عمليات جراحية وتحسنت حالتها الصحية

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال كيس وجزء من البنكرياس في أحد المستشفيات الألمانية بمدينة ميونيخ.

وقال في مقطع فيديو "لايف" نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محصلش إن أنغام عملت 3 عمليات أو جالها خُراج، أو خطأ طبي، وأنغام خضعت لعملية جراحية صعبة استغرقت 3 ساعات ونصف لإزالة الكيس وجزء من البنكرياس".

وأضاف: "أنغام خرجت من غرفة العمليات وقعدت المدة المعتادة للإفاقة في العناية المركزة ده شيء طبيعي وبعدين رجعت لأوضتها ومرجعتش تاني العناية، لكنها خرجت من العناية تشعر بألام شديدة وصعبة، لأنه حصل مضاعفات ما بعد العملية متوقعة، ولذلك الأطباء تعامله معها بمنتهى الهدوء والحرفية".

وأكمل: "أجرت أنغام الكثير من التحاليل والالام تراجعت بنسبة كبيرة وبدات تمشي وبتاكل طبيعي لكن حاجات بسيطة، ولم تحصل على أي تغذية بأي وسيلة طبية، وأنا تواصلت مع راندا رياض مديرة أعمالها وقالت لي الحالة دلوقتي تمام التمام وفي انتظار الإفراج عن أنغام من ميونيخ وتكون عندما في القاهرة، والحمد لله الأزمة عدت بفضل ربنا ودعائكم وحبكم لأنها تستحق كل الحب".

وطمأن محمود سعد جمهور المطربة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها بدأت في تناول الطعام وتحسنت حالتها الصحية بشكل كبير الفترة الحالية.

