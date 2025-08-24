أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هدى المفتي بـ"جيبة قصيرة" تخطف بها الأنظار

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هدى المفتي بإطلالة جديدة وجريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية "جيب قصيرة"، مزينة بالزهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دايما مذهلة"، "أحلى حاجة شوفتها"، "أحلى مصرية"، "جميلة أوي"، "شبهة العروسة".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

