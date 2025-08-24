إعلان

أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هدى المفتي بـ"جيبة قصيرة" تخطف بها الأنظار

08:23 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي بإطلالة جريئة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هدى المفتي بإطلالة جديدة وجريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية "جيب قصيرة"، مزينة بالزهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دايما مذهلة"، "أحلى حاجة شوفتها"، "أحلى مصرية"، "جميلة أوي"، "شبهة العروسة".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

اقرأ أيضا..

دعاء حكم تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر.. والجمهور: "قمر على الأرض"

20 صورة لـ نجوم الفن مع عمرو دياب في الساحل الشمالي

هدى المفتي نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان