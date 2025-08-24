إعلان

راغب علامة برفقة نجله خالد.. والجمهور: "وسيم زي أبوه"

04:46 م الأحد 24 أغسطس 2025

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان اللبناني راغب علامة متابعيه صورة جديدة جمعته بنجله خالد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر راغب برفقة ابنه، وعلّق على الصورة بكلمات مؤثرة قائلًا: "حبيب الروح".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، حيث جاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله"، "أحلى من بعض"، "الله يحميكم"، "وسيم زي أبوه"، "يخليلك إياه يا عمري".

راغب علامة خالد راغب علامة
