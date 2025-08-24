إعلان

شام الذهبي تستمتع بالأجواء الصيفية مع شقيقها وابنتها (فيديو)

04:15 م الأحد 24 أغسطس 2025

شام الذهبي وابنتها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت شام الذهبي، ابنة المطربةأصالة، متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مقطع فيديو جديد من عطلتها الصيفية.

وظهرت شام في الفيديو مع شقيقها خالد الذهبي وابنتها، على الشاطئ، وظهروا وهم يغنون أغنية عيد الميلاد وسط أجواء عائلية مبهجة.

وعلقت شام قائلة: "آخر أيام الصيفية، مفيش أجمل من براءة ولادنا ودفا العيلة اللي بيجمعنا".

كما حرصت شام الذهبي مؤخرًا على مرافقة والدتها أصالة في جولتها الغنائية، وحضور حفلاتها الأخيرة في الأردن، ومصر، لبنان.

شام الذهبي ابنة المطربةأصالة
