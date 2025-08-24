كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، وشاركت جمهورها مجموعة صور من الحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت نيكول خلال الحفل بإطلالة جريئة، ارتدت فيها فستانًا قصيرًا متعدد الألوان، جمع بين الوردي والبرتقالي والرمادي والأبيض.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذي أثنى على إطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة "، "تجنني"، "ما شاء الله قمر"، "أجمل روكا"، "منورة"، "ربنا يحميكي".

واحتفلت نيكول مع المنتج وليد منصور وفريق العمل بطرح أولى أغاني ألبومها الجديد "دوشة"، من إنتاج شركة "تالنت بيتس"، والمقرر أن يتم طرح أغنية جديدة كل 20 يومًا. وجاءت الأغنية الأولى بعنوان "خد هنا"، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع أمين نبيل، وهندسة صوتية ماهر عاصم.

يذكر أن آخر أعمال نيكول سابا الدرامية كان مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، وعدد من النجوم.

