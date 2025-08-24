وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب

(مصراوي)

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الفنان الشاب بهاء الخطيب.

وأعلن خبر وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب صديقه الفنان كريم سرور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ قال: "إيه الخبر السيئ ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ربنا يرحمك يا بهاء يا حبيبي، اللهم نستودعك هذا الطيب الجميل، صاحب الروح الجميلة.

وأضاف: "نستودع معه كل أحلامه وشطارته واجتهاده وكل أمنية كان يتمنى يحققها، ولا نزكي على الله أحدًا، ربنا يرحمك يا حبيبي. خبر صادم وموجع أوي. الله يرحمك يا بهاء".

يذكر أن بهاء الخطيب من مواليد عام 1984، إذ تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يتجه إلى الفن، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، كما عمل في مجالات متعددة شملت تصميم المؤثرات البصرية وإدارة الموارد البشرية.