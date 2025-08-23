ليس خطأ طبي.. محمود سعد يكشف ما حدث للنجمة أنغام

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد، آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة أنغام، وما حدث لها الأيام الماضية، نافيًا ما تردد حول امتناعها عن تناول الطعام وإجرائها عملية جراحية جديدة.

وكتب سعد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لمحبي أنغام الكتير اوي، هقولكم أحدث الأخبار مساء السبت من ميونيخ".

وأضاف: "كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن انغام، الحمد لله الأرقام تقترب جدا من الأرقام الطبيعية، ونصح الأطباء انغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي".

وأكمل: "الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح اطلاقا، ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية، والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة".

وأوضح: "وزي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دي لأنها متخصصة في الجراحات الخاصة بالبنكرياس، كمان أنغام لم تخضع لـ ٣ عمليات جراحية زي ما اشيع، وأخيرا بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع".

وأكمل: "عايز اقولكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق وهي تستحق ده،أنا أعرف أنغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد ايه علشان توصل للي هي فيه، فحبكم الصادق جدا هو لفنانة صادقة جدا وتستحقه، دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

اقرأ أيضا..

مدحت العدل يرقص على أنغام "الليلة دوب" بحضور مصطفى قمر

بالصور.. أحمد العوضي ورامز جلال مع إلهام شاهين في الساحل الشمالي