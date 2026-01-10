فيديو وصور..إليسا تشعل حفلها في السعودية وتغني لفيروز

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت إليسا باقة من أشهر أغانيها منها أغنية "لو تعرفوه" وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

ونشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهرت خلاله إليسا وهي تتفاعل مع الجمهور، إذ فاجئت جمهورها وقامت بغناء أغنية "سألتك حبيبي لوين رايحين" غناء الفنانة الكبيرة فيروز التي ودعت نجلها هلي الرحباني الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 8 يناير 2026.

اخر حفلات إليسا

أحيت إليسا مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، ونشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

اخر أغاني إليسا

وكان آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة

رامي إمام عن مايا أشرف زكي: هتكون واحدة من المخرجات الكبار في مصر