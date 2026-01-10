إعلان

فيديو وصور..إليسا تشعل حفلها في السعودية وتغني لفيروز

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 10/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إليسا
  • عرض 3 صورة
    إليسا تتفاعل مع جمهورها بحفل السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت إليسا باقة من أشهر أغانيها منها أغنية "لو تعرفوه" وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

ونشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهرت خلاله إليسا وهي تتفاعل مع الجمهور، إذ فاجئت جمهورها وقامت بغناء أغنية "سألتك حبيبي لوين رايحين" غناء الفنانة الكبيرة فيروز التي ودعت نجلها هلي الرحباني الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 8 يناير 2026.

اخر حفلات إليسا

أحيت إليسا مؤخرا حفلا غنائيا في تونس، ونشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

اخر أغاني إليسا

وكان آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين: جائزة ساويرس مساحة احترام للكلمة ولها مكانة خاصة

رامي إمام عن مايا أشرف زكي: هتكون واحدة من المخرجات الكبار في مصر

الفنانة اللبنانية إليسا حفل إليسا في السعودية إليسا تغني لفيروز حفل إليسا في مدينة العلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بتأهل المغرب لنصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بتأهل المغرب لنصف نهائي أمم أفريقيا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
أخبار مصر

بهاء أبو شقة يكشف لـ"مصراوي" حجم مديونيات الوفد.. ويؤكد: الحزب يعاني من
"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في
رياضة عربية وعالمية

"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في
طقس شديد البرودة يضرب أغلب أنحاء البلاد.. وتحذير للمزارعين
أخبار مصر

طقس شديد البرودة يضرب أغلب أنحاء البلاد.. وتحذير للمزارعين
آيفون 18 خارج حسابات 2026.. ماذا تخطط آبل للإطلاق الجديد؟
أخبار و تقارير

آيفون 18 خارج حسابات 2026.. ماذا تخطط آبل للإطلاق الجديد؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان