"فستان محتشم وغطاء رأس".. أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل في مصر القديمة

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار من أحدث ظهور لها من كواليس تصوير كليب "أبو الحب".

وظهرت بسمة بوسيل مرتديةفستان أبيض وغطاء رأس، من فوق أحد العمائر القريبة بميدان القلعة في مصر القديمة.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك يا بسومة"، "حبيبتي دايما متألقة"، "الجمال والصوت المغربي"، "جميلة الجميلات"، "جمال قلعة صلاح الدين قد تضاعف بوجودك".

وكانت بسمة بوسيل، قد طرحت مؤخرا ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.

