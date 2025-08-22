كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب ونشر الفنان شادي شامل عبر حسابه على الفيسبوك :" مبروك عودة شيرين وحسام حبيب".

وفي أول تعليق من جانبها حذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تعليق صوتي محاميها السابق ياسر قنطوش من التحدث باسمها، بعد إعلانه استثغاثتها من وجود شخص ما وعودته لها في بيان رسمي.

وقالت شيرين في تسجيل صوتي: "من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل ان حضرتك مش المحامي بتاعي ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة او وحشة او هزار او نكته او أي حادة هتتحاسب عليك ، وفيه بيان هينزل الناس كلها هتعرفه ممنوع خلاص تعملي بقى بكرة مؤتمر صحفي وتتكلم عن شيرين أي حاجة هتتحاسب عليها".

وجاء بيان المحامي ياسر قنطوش كالتالي: " "حرصا على الفنانة من هذا الشخص ، الذي حول حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بيها ، وعلى مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وإن شاء الله قريبا تحصل على تعويض كبير وتعود ليها القنوات اليوتيوب ، ولكن في هذه الفترة ، ظهر هذا الشخص مرة أخرى و فوجئت بمكالمة من الفنانة ، تقولي بالحرف الواحد الحقني ، وتستجد بنا" .

وأضاف قائلاً : "ويعلم الله ان ذلك حدث كثيرا وكنت انزل كثيرا في أوقات متأخرة، وكنت انزل فجرا أنا زملائي المحامين في مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسله، وطيبة قلبها تطلب متي التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلا الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها ، وهي تبكي ومنهارة ، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته ، حيث كنت خارج القاهرة، وحاولت اكلمها تاني وفوجئت ان تليفًونها مغلق حاولت كثيراً دون جدوى"

وتابع قنطوش في بيانه قائلاً : وعلى الفور طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب بالتوجه الى منزلها للاطمئنان، وطلبت بعدم التحرك من المنزل حتى اسمع صوتها، بالفعل تم توجيه السادة الزملاء، وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها ، وأنه مازال موجود هناك ، وأنها بحالة غير طبيعية، وتم من جانبها نهر المحامين الذي جاءوا للاطمئنان عليها ، وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوء كل يوم وإزاء امانتي المنهية، ويعلم الله، أنني حاولت معها كثيره لكي تسافر خارج البلاد والبعد عن هذا الشخص، ولكن كل مره توعدني بأنها سوف تفعل ذلك ، رغم ان دوري قاصر على متابعة كل القضايا الذي تحقق بفضل الله وتعب ومعاونة تم تحقيق نجاحات فيها ، ولكن أنا كمحامي محتاج انا اشارك موكلي بما تم في القضايا والحمد الله تم النجاح في معظمها.

واختتم ياسر قنطوش البيان قائلاً : " لذلك وحرصا مني عليها ، وعلى صحتها أطالب وزير الثقافة ، وهو المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية بسرعة التدخل ، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزار الصحة لمتابعة حالتها ، وإبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين يهدفون تدميرها صحياً ونفسياً ، والقضاء علي هذه الجوهرة الفنية ، اخيرا اتمنى التوفيق للفنانة فيما هو قادم ، اللهم بلغت اللهم فاشهد ، اخيرا انتهى دوري كمستشار قانوني لها ، وأتمنى لها التوفيق والنجاح" .

