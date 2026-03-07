قال المساعد العسكري لحاكم أصفهان، إن 8 إيرانيين لقوا مصرعهم في الهجمات التي استهدفت المدينة الجمعة، كما تضررت 80 وحدة سكنية جراء هذه الهجمات.

وفي وقت سابق، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، إن أكثر من 20 مدرسة و13 منشأة صحية قد تم استهدافها بشكل متعمد في العدوان على إيران.

وأضاف أن نحو 100 بحار استشهدوا جراء استهداف أمريكا لفرقاطة إيرانية في المياه الدولية.

وأكد مندوب إيران في الأمم المتحدة أن بلاده لا تستهدف سوى المواقع العسكرية، ولا تستهدف أي مواقع مدنية. وأوضح أن إيران لا تسعى إلى الحرب، بل تدافع عن نفسها وستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أرضها وشعبها.