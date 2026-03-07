نفذت القوات المسلحة الإيرانية هجوما صاروخيا واسع النطاق طال العمق الإسرائيلي ومناطق استراتيجية في الوسط والجنوب، تزامنا مع استنفار أمني غير مسبوق في المنطقة.

نجاح الموجة 24 من إطلاق صواريخ إيرانية

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، تنفيذ الموجة الـ24 من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومدينة تل أبيب، مؤكدا أن الرشقات الصاروخية أصابت جميع أهدافها المرسومة بنجاح.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أفادت ببدء موجة جديدة من الهجمات، مما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفعيل منظومات الدفاع الجوي لمحاولة اعتراض التهديدات الجوية المتزايدة.

رصد إطلاق صواريخ إيرانية في الوسط

وذكرت القناة 12 العبرية، أن أحد المقذوفات التي تم رصدها ضمن عملية نحو منطقة الوسط كان يحمل رأسا متشظيا، مما تسبب في أضرار مادية بمواقع مفتوحة.

وفي أثناء ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي إثر رصد تسلل طائرة مسيرة، بالتزامن مع تفعيل أجهزة الإنذار في بئر السبع والمناطق المحيطة بها وفقا لما ذكرته هيئة البث العبرية.

عبور إطلاق صواريخ إيرانية فوق العقبة

وأفاد مراسل "الجزيرة"، بعبور 3 مقذوفات ضمن رشقة الصواريخ الإيرانية فوق أجواء مدينة العقبة الأردنية باتجاه منطقة النقب، مؤكدا عدم اعتراضها في تلك المنطقة.

وتزامن ذلك، مع رصد الجبهة الداخلية الإسرائيلي عمليات إطلاق مكثفة استهدفت تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة وسط إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار مجددا، بينما أكدت التقارير سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة واعتراض آخر في سماء المركز لضمان حماية المنشآت الحيوية.