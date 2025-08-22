ميرهان حسين جريئة على حمام السباحة.. والجمهور: عروسة البحر

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ميرهان بإطلالة صيفية مرتدية نظارة شمسية، وهي تجلس أمام حمام السباحة، واكتفت في تعليقها على الصور بوضع رموز تشير إلى فصل الصيف.

ولاقت الصور إعجاب جمهور ميرهان، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "عروسة البحر، قمر قوي، قلبي، ملكة جمال الكون، جمالك مالهوش مثيل، سكر".

جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر طرح فيلم الحارس، والذي تشارك في بطولته مع النجم هاني سلامة، وكان آخر ظهور سينمائي لها من خلال فيلم اتنين للإيجار، الذي عُرض عام 2023، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، ناهد السباعي، محمد لطفي.