هل تعود شذى إلى طليقها بعد أغنية "زمانك دلوقتي"؟ النجمة تجيب

كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة شذى، حقيقة عودتها لطليقها بعد طرحها أحدث كليباتها الجديدة "زمانك دلوقتي".

وقالت شذى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مفيش موضوع بقفله بفتحه تاني.. مفيش عودة ولا مجال للمفاوضات، والموضوع مقفول تماما عشان مفيش نصيب، واحنا مش متفاهمين ومفيش أي مشاكل بينا، وكان لازم أكون مع ناس شبهي".

وكانت مجموعة روتانا للموسيقى، طرحت مؤخرا أغنية "زمانك دلوقتي" للنجمة شذى على "يوتيوب".

وتعد الأغنية أولى مشوار ألبوم شذى مع روتانا لعام ٢٠٢٥، والتي ترى أنها تجربة مهمة معهم في العودة للتألق والاحترافية وتقديم فن راقي.

"زمانك دلوقتي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات الشاعر عليم وألحان مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة، وتدور فكرته في إطار لايت خفيف حول اتنين منفصلين عن بعض، وهو يحاول الرجوع إليها.