"ليه الناس زعلانة على القاضي؟".. رولا خرسا تنعى فرانك كابريو

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الإعلامية رولا خرسا رسالة مؤثرة بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، المعروف بلقب "القاضي الرحيم".

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "هي ليه الناس زعلانة على القاضي فرانك كابريو، عشان فيديوهاته خلته مثال للرحمة، للتعاطف، لالتماس الأعذار".

وتابعت: "مهنته كقاضي خلته عنده سلطة يقدر من خلالها يصدر أحكام، لكنه دايمًا اختار الرحمة، وبعيدًا عن المهنة، إحنا كبشر بقينا محتاجين الرحمة جدًا وسط قسوة الحياة".

وأضافت: "القاضي فرانك كابريو إنسان رحيم، ومن ساعة مرضه والناس في كل العالم بتدعي له.. ألف رحمة ونور على روحه الحلوة الرحيمة".

وُلد فرانك كابريو عام 1936 في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند لعائلة مهاجرة من أصول إيطالية. وعلى مدار 38 عامًا، شغل منصب قاضي في محكمة بروفيدنس البلدية، وارتبط اسمه بالعدالة الممزوجة بالرحمة، ما جعله رمزًا عالميًا للرحمة والتعاطف.

