"كل شيء في حياتي".. علياء بسيوني تهنئ زوجها أحمد سعد بعيد ميلاده

كتب- سهيلة أسامة:

قدمت علياء بسيوني تهنئة خاصة لزوجها الفنان أحمد سعد، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الخميس 21 أغسطس.

ونشرت علياء مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، يضم مجموعة من الصور التي تجمعهما في مناسبات مختلفة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد وإنت كل شيء في حياتي عيد ميلاد سعيد حمادة".

يُذكر أن أحمد سعد كان قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "بيستهبل"، والذي تضمن عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من بينها: "بطة"، "مكسرات"، "أخويا"، "تاني"، و"اتك اتك".

