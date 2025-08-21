بإطلالة جريئة.. نادية الجندي تنشر صور جديدة من الساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت نادية في الصورة مرتدية فستانًا قصيرًا، وعلقت قائلة: "صباح الجمال عليكم جميعًا".

ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها، وتفاعلوا مع إطلالتها، وجاءت بعض التعليقات: "إيه ده انتي صغرتي"، "كل الحب"، "ما شاء الله ربنا يحميكي"، "جميلة الجميلات".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

