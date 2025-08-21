"أميرة ديزني".. مي عمر تخطف الأنظار بفستان وردي أنيق (صور)

كتبت- نوران أن أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في جزيرة سيشيل.

ونشرت مي الصور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الوردي، ووضعت مكياجًا هادئًا.

وتفاعل المتابعون مع الصور، وجاءت بعض التعليقات: "قلبي"، "العسل"، "شبه أميرات ديزني"، "أجمل واحدة"، "ست الستات".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

