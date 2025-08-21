لقاء سويدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة لقاء سويدان أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "سويدان" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لازلت أحتفظ بروحي الحالمة رغم صخب الحياة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت بعضها كالتالي: "صباح الجمال"، منورة يا قمر، الجمال النادر الأصيل، ماشاء الله تبارك الله، ملكة جمال العالم".

يُذكر أن الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي تدور أحداثه حول المشكلات الزوجية، في إطار اجتماعي درامي.

ويشارك في بطولة العمل: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، وبسمة داود.

اقرأ أيضًا:

"نصاب".. فريدة سيف النصر تكشف تعرض صفحتها بيوتيوب للسرقة

أول تعليق من وائل كفوري بعد استقباله مولودته الجديدة